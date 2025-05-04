حبس سائق نقل ذكي متهم بالتحرش براكبة في قصر النيل

كتب- محمود الشوربجي:

قررت جهات التحقيق المختصة حبس قائد سيارة ملاكي تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتحرش بسيدة خلال استقلالها السيارة صحبته، وذلك بمنطقة قصر النيل بمحافظة القاهرة.

وكان قسم شرطة قصر النيل قد تلقى بلاغًا من إحدى السيدات – مقيمة بمحافظة الجيزة – تتهم فيه السائق بالتحرش بها لفظيًا وجسديًا أثناء توصيلها.

عقب تقنين الإجراءات، تم تحديد وضبط السيارة والمتهم، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.

بمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التي باشرت التحقيق وأصدرت قرارها المتقدم.