سيدة تصرخ داخل محكمة الأسرة لخلع زوجها: "جوزي بيغير من قططي"

كتبت - فاطمة عادل:

تقدّمت "ليلى.ع"، 30 عامًا، بدعوى خُلع أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، على خلفية خلافات غير تقليدية مع زوجها، حيث اتهمته ضمنيًا بالتسبب في اختفاء قططها الثلاثة، قائلة: "شاكة إنه السبب في ضياع قططي اللي كانوا زي أولادي".

وقالت "ليلى"، مصممة جرافيك، إن زواجها دام قرابة عامين، وبدأ بشكل تقليدي لكنه كان مليئًا بالحب، إلى أن بدأت الخلافات تظهر منذ نحو عام، حين لاحظت ضيق زوجها من اهتمامها الزائد بالحيوانات، وبخاصة قططها التي كانت تعتبرها جزءًا من العائلة.

وتضيف الزوجة: "كنت مربية 3 قطط في البيت، برعاهم كأنهم عيالي، وكانوا مصدر حب وونس بالنسبة لي، لكنهم اختفوا واحدًا تلو الآخر، وسألت جوزي قال مش عارف، بس أنا شاكة فيه لأنه كان بيشتكي منهم كتير، وكان بيقولي إني مهتمة بيهم أكتر منه".

وأكدت "ليلى" أنها فقدت الثقة تمامًا في زوجها بعد الواقعة، موضحة: "أنا متأكدة إنه السبب، وده كسر جوايا حاجة مش قادرة أصلحها، مش بس علشان القطط، لكن علشان اكتشفت إني عايشة مع إنسان ما بيحترمش اهتماماتي".

من جانبه، أنكر الزوج علاقته باختفاء القطط، مؤكدًا أمام أهل الزوجة أنه لم يُؤذِ الحيوانات ولم يُخْفها، وأن كل ما كان يطلبه هو تقليل اهتمامها المفرط بها لصالح حياتهما الزوجية.

واختتمت "ليلى" حديثها قائلة: "بعد ما رفض الطلاق وديًا، مكنش قدامي غير القضاء عشان أخلص"، مشيرة إلى أنها أقامت دعوى خلع حملت رقم 638 لسنة 2025، ولا تزال الدعوى منظورة أمام المحكمة ولم يتم الفصل فيها حتى الآن.