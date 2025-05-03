ارتكبا 31 واقعة سرقة.. ضبط تشكيلين عصابيين في الوادي الجديد والدقهلية

كتب- علاء عمران:

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم السرقات المنظمة، حيث أسفرت الحملات الأمنية التي نفذها قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديريتَي أمن الوادي الجديد والدقهلية، عن ضبط تشكيلين عصابيين تخصصا في سرقة المساكن والدراجات النارية، وارتكبا 31 واقعة سرقة.

ففي محافظة الوادي الجديد، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابي مكوّن من خمسة عناصر إجرامية، لأربعةٍ منهم معلومات جنائية، تخصصوا في ارتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب "الكسر". وقد أسفرت عملية الضبط عن العثور بحوزتهم على كميات من مخدري الحشيش والآيس، وسلاح أبيض، ودراجة نارية مُبلغ بسرقتها. وبمواجهتهم، أقر المتهمون بارتكاب 17 واقعة سرقة، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

وفي السياق ذاته، نجحت الأجهزة الأمنية في محافظة الدقهلية في ضبط تشكيل عصابي آخر مكوّن من أربعة عناصر إجرامية، لثلاثةٍ منهم معلومات جنائية، تخصصوا في سرقة الدراجات النارية باستخدام أسلوب "توصيل الأسلاك". وقد عُثر بحوزتهم على بندقيتين خرطوش، ومقص حديدي، وعدد من الطلقات، وثلاثة هواتف محمولة. وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب 14 واقعة سرقة، وتم ضبط جميع المسروقات بإرشادهم.