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حريق داخل مدرسة الشيخ زايد الثانوية بنات وإخلاء الطالبات

11:01 ص الأحد 25 مايو 2025
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    حريق داخل مدرسة الشيخ زايد الثانوية بنات
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    حريق داخل مدرسة الشيخ زايد الثانوية بنات
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كتب - محمد شعبان:

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق اندلع داخل مدرسة في الشيخ زايد.

تلقى مأمور قسم شرطة الشيخ زايد إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من مدرسة ثانوية.

دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء، بقيادة نائبه، بالتنسيق مع قطاع أكتوبر ومفتش الفرقة.

وتبين اشتعال النيران داخل مدرسة الشيخ زايد الثانوية بنات، وتحديدًا في الطابق الثاني، وتم إخلاء الطالبات حرصًا على سلامتهن.

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قوات الحماية المدنية مدرسة الشيخ زايد الثانوية حريق شرطة الشيخ زايد
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