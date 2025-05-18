قرار قضائي عاجل بشأن راندا البحيرى في اتهامها بسب وقذف طليقها

كتب – أحمد عادل:

قررت محكمة الجنح الاقتصادية، اليوم الأحد، انقضاء دعوى اتهام الفنانة راندا البحيري بسبّ وقذف وتشهير طليقها الإعلامي سعيد جميل، وذلك بعد التصالح بين الطرفين.

وقدّم دفاع الفنانة راندا البحيري إلى هيئة المحكمة مستندات تفيد بوقوع التصالح بين موكلته وطليقها، والتنازل عن الدعوى المقامة.

وكان "جميل" قد تقدم ببلاغ حمل رقم 5863 لسنة 2025 عرائض نائب عام، اتهم فيه الفنانة بالتشهير به عبر منصات التواصل الاجتماعي، استنادًا إلى تصريحات أدلت بها خلال ظهورها في أحد البرامج التليفزيونية مع الإعلامية ريهام سعيد، ونُشرت مقاطع منها على حساباتها الرسمية، مما اعتبره إساءة إلى سمعته ومكانته الإعلامية.

وكان من المقرر أن تستمع المحكمة إلى دفاع الطرفين، وتفصل في مدى توافر أركان جريمة السب والقذف في التصريحات المنسوبة للفنانة.