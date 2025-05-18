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الاقتصادية تنظر أولى جلسات محاكمة راندا البحيري بتهمة سب وقذف طليقها

01:00 ص الأحد 18 مايو 2025

الفنانة راندا البحيري

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كتب- صابر المحلاوي:
تنظر محكمة الجنح الاقتصادية، اليوم، أولى جلسات محاكمة الفنانة راندا البحيري، في القضية المتهمة فيها بارتكاب جرائم السب والقذف والتشهير بطليقها الإعلامي سعيد جميل.

وتقدم "جميل" ببلاغ حمل رقم 5863 لسنة 2025 عرائض نائب عام، اتهم فيه الفنانة بالتشهير به عبر منصات التواصل الاجتماعي، مستندًا إلى تصريحات أدلت بها خلال ظهورها في أحد البرامج التليفزيونية مع الإعلامية ريهام سعيد، ونشرت مقاطع منها على حساباتها الرسمية، ما اعتبره إساءة إلى سمعته ومكانته الإعلامية.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة لدفاع الطرفين، وتفصل في مدى توافر أركان جريمة السب والقذف في التصريحات المنسوبة للفنانة.

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راندا البحيري سب وقذف
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