عاطل يعتدي على طفلة أثناء لهوها بحديقة بمدينة نصر

كتب - علاء عمران:

كشفت وزارة الداخلية ملابسات بلاغ تقدم به مقيم أجنبي لقسم شرطة مدينة نصر أول، اتهم فيه أحد الأشخاص بالتعدي على نجلته، البالغة من العمر 10 سنوات، أثناء لهوها داخل إحدى الحدائق العامة بدائرة القسم.

وبعد الفحص والتحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم وضبطه، وتبين أنه عاطل يقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة، وجرت مباشرة الإجراءات القانونية حياله.