إعلان

عاطل يعتدي على طفلة أثناء لهوها بحديقة بمدينة نصر

11:34 ص الجمعة 16 مايو 2025

ضبط متهم - تعبيرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - علاء عمران:

كشفت وزارة الداخلية ملابسات بلاغ تقدم به مقيم أجنبي لقسم شرطة مدينة نصر أول، اتهم فيه أحد الأشخاص بالتعدي على نجلته، البالغة من العمر 10 سنوات، أثناء لهوها داخل إحدى الحدائق العامة بدائرة القسم.

وبعد الفحص والتحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم وضبطه، وتبين أنه عاطل يقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة، وجرت مباشرة الإجراءات القانونية حياله.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية الأجهزة الأمنية حديقة مدينة نصر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان