القبض على 4 سائقين استعرضوا بسياراتهم بالعجمي

القاهرة - مصراوي:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن أداء قائدى 4 سيارات حركات استعراضية أثناء سيرهم بمنطقة العجمى بالإسكندرية معرضين حياتهم والمواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارات وقائديها (مقيمن بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية) واعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد اللهو والاستعراض.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارات وقائديها.