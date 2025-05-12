رضيع يصارع الموت وعجوز تتمسك بالحياة إثر حريقين بالجيزة

كتب - محمد شعبان:

أصيب طفل بحروق إثر حادث داخل المنزل بحدائق أكتوبر، اليوم الاثنين.

مأمور قسم شرطة حدائق أكتوبر تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باستقبال مستشفى إمبابة العام الطفل رحيم محمد عام ونصف مصاب بحروق 15 % بالوجه والرقبة داخل المنزل.

في سياق متصل، أصيبت عجوز تدعى حسنية محمد 65 عاما في حريق شقة سكنية بالطابق الرابع بعد الأرضي بالعقار رقم 17 أمام جراج حي إمبابة.

أخمدت قوات الحماية المدنية الحريق، وجرى نقل المصابة إلى المستشفى للعلاج.