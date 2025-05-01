6 حالات اختناق في حريق شقة بحدائق الأهرام

كتب - محمد شعبان:

سجل حريق شقة سكنية بحدائق الأهرام 6 حالات اختناق خضعوا للعلاج بموقع الحريق، مساء الخميس.

تلقى مأمور قسم شرطة الهرم إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من عقار بالبوابة الثانية.

سيارتا إطفاء انتقلتا إلى مكان البلاغ وتبين بالفحص اشتعال النيران بشقة بالطابق الخامس بالعقار رقم 58، مما أسفر عن سقوط 6 حالات اختناق.

تمكن رجال الدفاع المدني من السيطرة على الحريق ومنعوا امتداد النيران للشقق المجاورة مع تنفيذ عملية التبريد.