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المرور يضبط 43 ألف مخالفة متنوعة في 24 ساعة

11:17 ص الخميس 01 مايو 2025

مخالفة مرورية

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كتب - علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها الأمنية على جميع الطرق والمحاور، وتمكنت خلال 24 ساعة فقط من ضبط 43396 مخالفة مرورية متنوعة، بالتنسيق مع إدارات المرور في مختلف مديريات الأمن.

جاءت هذه الجهود تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى فرض الانضباط المروري وتسهيل حركة المركبات والحد من الحوادث، وذلك من خلال تكثيف الحملات اليومية لضبط المخالفات وتطبيق قوانين المرور بحزم على قائدي المركبات.

أسفرت الحملة عن ضبط 32552 مخالفة لتجاوز السرعة القانونية، و712 مخالفة لسير مركبات بدون تراخيص، بالإضافة إلى 552 حالة استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، و11 دراجة نارية مخالفة، إلى جانب 9 مخالفات لمواقف عشوائية، و9 مخالفات لشروط التراخيص.

اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في تعزيز الانضباط المروري على الطرق.

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