الداخلية تضبط ورشة سرية لتصنيع الأسلحة بالبحيرة

كتب - علاء عمران:

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 3 عناصر إجرامية خطيرة بمحافظة البحيرة، بعد إدارتهم ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار بها بدون ترخيص.

وكانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة، قد أكدت قيام المتهمين الثلاثة – يقيمون بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود – بمزاولة نشاط إجرامي في تصنيع وتعديل وبيع الأسلحة داخل ورشة سرية بمسكن أحدهم.

وعقب تقنين الإجراءات، داهمت القوات موقع الورشة، وضبطت المتهمين خلال تجهيزهم الأسلحة للبيع.

وأسفرت المداهمة عن ضبط 20 قطعة سلاح ناري، شملت: 2 بندقية خرطوش، 3 طبنجات، 15 فرد محلي

كما ضُبطت الأدوات المستخدمة في التصنيع، وأجزاء الأسلحة، ومبلغ مالي من متحصلات البيع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.