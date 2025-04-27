الأمن يكشف فبركة فيديو قديم لأراء مواطنين لتشويه مؤسسات الدولة

كتب- علاء عمران:

أكد مصدر أمني أن مقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر بعض الصفحات الإلكترونية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بالخارج، والذي يتضمن حوارات مزعومة مع عدد من المواطنين بهدف الإسقاط على مؤسسات الدولة، هو مقطع قديم يعود لعام 2017، وقد تم إجراء مونتاج عليه بإضافة بعض العبارات وحذف أخرى للزعم بحداثته.

وأشار المصدر إلى أن هذا يأتي في إطار أساليب الجماعة الإرهابية التي تقوم بإعادة نشر مقاطع فيديو قديمة وتزييفها، متعمدةً الزعم بأنها حديثة بهدف إثارة البلبلة، وهو ما يدركه الشعب المصري جيدًا.

وأضاف أنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين على ترويج تلك المزاعم.