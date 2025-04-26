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دعوى قضائية تطالب بمنع سعد الدين الهلالي من الظهور الإعلامي وإصدار الفتاوى

01:18 م السبت 26 أبريل 2025

الدكتور سعد الدين الهلالي

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كتب- أحمد أبو النجا:

أقام المحامي أحمد مهران دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، يطالب فيها بمنع الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، من الظهور الإعلامي وإصدار الفتاوى الشرعية، متهمًا إياه بالردة ومخالفة الثوابت الدينية.

واستندت الدعوى إلى فتاوى وصفها مهران بـ"الشاذة"، مثل المساواة في الميراث، إباحة تعدد الزوجات بلا حدود، وآراء حول الحجاب والطلاق الشفهي، معتبرًا أنها تخالف القرآن والسنة، وتثير الفتنة وتهدد الأمن القومي.

وطالب مهران بإصدار حكم مستعجل بمنع الهلالي من الظهور الإعلامي، وعزله من منصبه الجامعي، وإحالته للتحقيق بتهم ازدراء الدين ونشر الفتن، مستندًا إلى قوانين العقوبات وتنظيم الأزهر.

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دعوى قضائية سعد الدين الهلالي جامعة الأزهر الفتاوى الشرعية
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