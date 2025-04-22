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مشاجرة في ترام الإسكندرية بسبب كلب.. والشرطة تضبط المتهمين

12:21 م الثلاثاء 22 أبريل 2025

ترام الإسكندرية

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كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة سيدى جابر بمديرية أمن الإسكندرية من الأهالى بوقوع مشاجرة ومصاب بمحطة الترام بدائرة القسم.

بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين طرف أول (محصل بالترام "مصاب بعقر حيوانى") وطرف ثان (3 أشخاص- مقيمين بمحافظة الإسكندرية) بسبب إعتراض الطرف الأول على إستقلال أفراد الطرف الثانى للترام وبصحبتهم (كلب – غير مرخص) وخلال ذلك قام الكلب بعقره مما تسبب فى إصابته المنوه عنها.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط أفراد الطرف الثانى وبحوزتهم الكلب المشار إليه.. وبمواجهتهم أقروا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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ترام الإسكندرية مشاجرة ضبط المتهمين
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