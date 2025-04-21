مقتل 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بأسيوط

كتب- علاء عمران:

أسفرت حملة أمنية شنتها قوات الشرطة بمحافظة أسيوط، اليوم الإثنين، عن مقتل 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة، وذلك خلال تبادل لإطلاق النار مع القوات أثناء محاولة القبض عليهم.

وكانت معلومات قد وردت إلى الأجهزة الأمنية تفيد بقيام مجموعة من الخارجين عن القانون بالاتجار في المواد المخدرة، حيث تم تحديد موقعهم بدقة، ومن ثم جرى إعداد مأمورية أمنية لمداهمة وكرهم.

وأثناء تنفيذ الحملة، بادر المتهمون بإطلاق النيران تجاه القوات، ما استدعى الرد عليهم وفقًا للإجراءات القانونية، وأسفر ذلك عن مصرعهم في موقع الاشتباك.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويجري حالياً استكمال التحقيقات تحت إشراف النيابة العامة.