في 9 محافظات.. إحباط ترويج 130 كيلو مخدرات بقيمة 7 ملايين جنيه

كتب- أحمد أبو النجا:

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم جلب المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والإتجار بها، نجحت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع مديريات الأمن فى ضبط عدد من العناصر الإجرامية وبحوزتهم كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة.

فى أسوان، تم ضبط 3 أفراد بحوزتهم 3 كيلو جرامات من الحشيش و2 كيلو جرامات من البانجو، إلى جانب بندقية آلية و2 فرد محلى وطلقات نارية. كما تم ضبط شخص آخر فى إدفو بحوزته 3 كيلو جرامات من الحشيش و2 كيلو جرامات من البانجو، بالإضافة إلى كمية من الهيروين وأقراص مخدرة وبندقية آلية وطلقات نارية.

فى كفر الشيخ، تم ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما أكثر من كيلو جرام من الحشيش وكمية من الشابو والهيدرو، بالإضافة إلى بندقية خرطوش و2 فرد محلى وطلقات نارية. كما تم ضبط شخص آخر فى بيلا بحوزته كمية من الهيروين وفرد محلى وطلقات، بالإضافة إلى 8 قطع حجرية يشتبه فى أنها أثرية.

كما ضبط سيدتين بحوزتهما 24 كيلو جراماً من الهيدرو، بينما تم ضبط آخرين بحوزتهم كميات كبيرة من الحشيش تصل إلى 34 كيلو جراماً. فى جنوب سيناء.

فى السويس، تم ضبط عنصر إجرامى بحوزته كمية من الحشيش. أما فى الدقهلية، تم ضبط عدة أفراد بحوزتهم كميات من الهيدرو والحشيش بالإضافة إلى بنادق خرطوش وطلقات وسلاح أبيض.

فى البحيرة، تم ضبط شخص بحوزته 22 كيلو جراماً من الحشيش وعدد من الأقراص المخدرة، بالإضافة إلى بندقية خرطوش و9 فرد محلى وطلقات نارية. كما تم ضبط شخصين آخرين بحوزتهما 3 كيلو جرامات من الحشيش وكمية من الهيروين.

فى دمياط، تم ضبط 5 أفراد بحوزتهم مواد مخدرة متنوعة تشمل الحشيش، البانجو، الشابو والهيروين، بالإضافة إلى فرد محلى وطلقات وسلاح أبيض.

فى الشرقية، تم ضبط 3 عناصر بحوزتهم كميات من الحشيش والأيس، بالإضافة إلى بندقية آلية وبندقية خرطوش وطلقات نارية. كما تم ضبط شخص آخر فى الزقازيق بحوزته 3 كيلو جرامات من الهيدرو وكمية من الأيس.

وضبط شخص بحوزته 23 كيلو جراماً من الحشيش، في شمال سيناء.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 7 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.