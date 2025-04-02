في ثاني أيام عيد الفطر.. الداخلية تحرر 32 ألف مخالفة مرورية أبرزها تجاوز السرعة

كتب - أحمد أبو النجا:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه حملاتها المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين.

وأسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة الماضية، في ثاني أيام عيد الفطر، عن تحرير 32.363 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها: 25.320 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و624 مخالفة السير بدون تراخيص، و4 مخالفات لموقف عشوائي، ومخالفات التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و12 مخالفة لشروط التراخيص، و11 مخالفة خاصة بالدراجات النارية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.