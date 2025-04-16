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ضبط دجّال يروّج للعلاج الروحاني عبر مواقع التواصل في الإسكندرية

10:09 م الأربعاء 16 أبريل 2025

صورة أرشيفية

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كتب - علاء عمران:
كشفت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة عن قيام شخص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الإسكندرية، بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بادعائه قدرته على العلاج الروحاني.

وأوضحت المعلومات أن المتهم روّج لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستخدمًا أعمال الدجل لخداع ضحاياه.

وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبطه أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة المنشية، حيث عُثر بحوزته على أدوات تُستخدم في أعمال الدجل، وهاتف محمول تبيّن باحتوائه على دلائل تُؤكّد ممارسته للنصب وارتكابه الواقعة.

وبمواجهته، اعترف المتهم بالنصب على المواطنين وممارسة الدجل كما ورد في التحريات.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

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دجّال يروّج للعلاج الروحاني الإسكندرية
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