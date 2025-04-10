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السيطرة على حريق شقة سكنية في العجوزة دون إصابات

01:54 م الخميس 10 أبريل 2025

أرشيقية

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كتب- محمود الشوربجي:

اندلع حريق داخل شقة سكنية في منطقة العجوزة، وعلى الفور تمت السيطرة عليه دون إصابات وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي بنشوب حريق داخل شقة سكنية في العجوزة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت عملية إخماد الحريق.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود العيان وقاطني الشقة لكشف ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

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حريق شقة سكنية العجوزة
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