حملات تموينية تضبط 8 أطنان دقيق مُهرَّب خلال 24 ساعة

كتب- علاء عمران:

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاته المكثفة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت هذه الحملات عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث تم ضبط 8 أطنان من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم قبل بيعها في السوق السوداء.

يأتي ذلك في إطار استمرار جهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز، والبيع بأسعار تفوق السعر المقرر، وعدم الإعلان عن الأسعار.