"الأهالي هربوا إلى السطح".. لحظات عصيبة لسكان شقة حاصرتهم النيران بأكتوبر

كتب - محمد شعبان:

شهدت منطقة التعاونيات بالسادس من أكتوبر حريقًا هائلًا داخل شقة سكنية، اضطر سكانها للهروب إلى السطح.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من أحد العقارات بمساكن الشباب.

دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بعدد من سيارات الإطفاء، بقيادة نائبه، بالتنسيق مع قطاع أكتوبر.

وبالفحص، تبين اشتعال النيران داخل شقة بالطابق الخامس (الأخير)، مما دفع سكانها للهروب عبر النافذة وصولًا إلى السطح.

وتمكن رجال الدفاع المدني من إخماد الحريق الذي أسفر عن إصابة شخص بحالة اختناق، ونُقل إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج.