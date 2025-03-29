جثة على الطريق.. مصرع شاب صدمته سيارة بالنزهة

كتب- محمود الشوربجي:

ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة، سيدة لقيامها بالإصطدام بشاب مما تسبب في إصابته التي أودت بحياته بالنزهة.

تلقى قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من إحدى المستشفيات باستقبالها أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول؛ توفي متأثراً بإصابته بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وإضطراب بدرجة الوعى، إثر اصطدام سيارة مجهولة به حال عبوره الطريق بدائرة القسم ولاذ قائدها بالفرار.

بالفحص تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط السيارة وقائدتها مقيمة بمحافظة الجيزة. وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وعللت هروبها خوفاً من تعدى الأهالي عليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.