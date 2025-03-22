كاد أن يتسبب بكارثة.. ضبط سائق سيارة نقل لإلقائه مخلفات بناء بالشارع

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن سقوط بعض مخلفات البناء "حجارة" من سيارة نقل أثناء سيرها في منطقة حدائق القبة بالقاهرة، مما عرّض حياة المواطنين للخطر.

وبعد الفحص والتحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة وقائدها. وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال السيارة وسائقها.