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الداخلية: ضبط 231 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 86 ألف حكم خلال يوم

12:01 م الجمعة 21 مارس 2025

وزارة الداخلية

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كتب- علاء عمران:
شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملات موسعة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 361 قضية مخدرات، و231 قطعة سلاح نارى، وتنفيذ 86082 حكما قضائيا متنوعا.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

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وزارة الداخلية أعمال البلطجة قضية مخدرات
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