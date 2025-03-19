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رجل حاول الانتقام بسبب الإزعاج.. تفاصيل ادعاء ترويج المخدرات بالغردقة

01:56 م الأربعاء 19 مارس 2025

المخدرات- أرشيفية

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كتب- علاء عمران:


نفت الأجهزة الأمنية صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ادعاء أحد الأشخاص قيام بعض المواطنين بترويج المواد المخدرة في محيط مسكنه بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

وبعد الفحص والتحريات، تبين أن الواقعة تتعلق بتجمع ثلاثة أشخاص أمام منزل الشاكي، حيث كانوا يمزحون بصوت مرتفع ما تسبب في إزعاج المارة، دون أي صلة بترويج المخدرات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مُقدم البلاغ بسبب ادعائه الكاذب.

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الغردقة المواد المخدرة البحر الأحمر
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