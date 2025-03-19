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"مش أنا اللي ناشره".. ضبط شاب استعرض بسيارته داخل محطة وقود بالإسماعيلية

01:39 م الأربعاء 19 مارس 2025

تعبيرية

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كتب- صابر المحلاوي:
تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط قائد سيارة ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يؤدي حركات استعراضية داخل إحدى محطات الوقود بمحافظة الإسماعيلية، معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر.

وبمواجهة قائد السيارة، أقر بأن الفيديو تم تصويره في عام 2022، وأنه قام بحذفه، إلا أنه تفاجأ بإعادة نشره من قبل شخص مجهول، "مش أنا اللي ناشره".

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال قائد السيارة والمركبة.

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ضبط شاب محطة وقود بالإسماعيلية مواقع التواصل الاجتماعي
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