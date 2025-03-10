إعلان

محاكمة المتهمين بقتل طالب جامعي في الزيتون اليوم

04:00 ص الإثنين 10 مارس 2025

محاكمة المتهمين بقتل طالب جامعي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، محاكمة المتهمين بقتل طالب جامعي في مشاجرة بمنطقة الزيتون في القاهرة.

تعود أحداث الواقعة عندما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط المتسببين في مقتل طالب جامعي بعد تعرضه لجرح طعني في مشاجرة بمنطقة الزيتون.

وتبين حدوث مشاجرة بين طرف أول "المتوفى ونجلي خالته"، وطرف ثان (عاطل واثنين من أصدقائه)، بسبب قيام الطرف الأول باللهو أمام العقار محل سكن الطرف الثاني وإحداث تلفيات بالسيارة خاصته وتعدي أحدهم بالضرب على المتوفى باستخدام آلة حادة، ونتج عن ذلك إصابته التي أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

اعترف المتهمين بارتكاب الجريمة، وإنهاء حياة المجني عليه خلال مشاجرة نشبت بينهم، لقيام الطرف الأول باللهو أمام العقار محل سكن الطرف الثاني وإحداث تلفيات بالسيارة خاصته.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قتل طالب جامعي جنايات القاهرة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ضبط شابين بسبب إلقاء الألعاب النارية على السيارات بالوراق

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

حادث القنطرة شرق.. مأساة أطفال الحضانة على شريط السكك الحديد (تغطية خاصة)
حوار| المخرج أحمد خالد موسى يكشف عن كواليس "العتاولة 2": الأحداث ستفاجئ الجمهور