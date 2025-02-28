قد تصل لغرامة نص مليون جنيه.. احذر اصطحاب الكلاب في الحدائق والشوارع العامة



كتب- محمود الشوربجي:

يقوم عدد كبير من المواطنين باصطحاب الكلاب الخاصة بهم أثناء عمليات التنزه، لكن البعض يصطحبهم خارج حدود أماكن إيوائها دون علم بخطورة ذلك، لذا وضع القانون ضوابط منظمة لهذا الإجراء.

ووفق المحامي بالنقض محمد سالم، فإن القانون استقر على وضع ضوابط مُحددة لإمكانية اصطحاب الكلاب للتنزه خارج حدود أماكن إيوائها.

أضاف سالم لـ "مصراوي"، أن القانون يُنظم كافة الضوابط للأفعال المرتبطة بحياة أشخاص آخرين، وإمكانية تعرضهم للخطر.

وتنص المادة 12 من القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، على أنه يجب أن تُكمم الكلاب وتُقيد بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليها، وذلك أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلب المبين بالجدول رقم "2"المرفق بهذا القانون عن ثمانية عشر عاما.

وفي ذات السياق حدد القانون عقوبة عدم الالتزام بما نصت عليه المادة السابقة حيث نصت المادة 15 من ذات القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد (2 فقرة أولى، 3، 4، 5، 6، 7، 9، 11، 12، 13،25) من هذا القانون.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرض كلبا بالوثب على مار أو باقتفاء أثره أو لم يرده عنه، ولو لم ينجم عن ذلك أذى ولا ضرر.

وتتعدد الغرامة بتعدد الحيوانات الخطرة أو الكلاب أو المخالفات بحسب الأحوال.