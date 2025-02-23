بحوزتهم "مخدرات وبنادق آلية".. مصرع 4 عناصر إجرامية خلال مداهمة بؤرتين إجراميتين

كتب- علاء عمران:

نجحت وزارة الداخلية في إحباط محاولات بؤرتين إجراميتين لجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، ما أسفر عن مصرع 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة وضبط عنصر آخر، وذلك عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة في محافظتي الجيزة والدقهلية، وذلك في إطار استمرار توجيه الوزارة ضرباتها الاستباقية للعناصر الإجرامية المتورطة في تجارة المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة.

وقد وردت معلومات مؤكدة من خلال تحريات إدارتي البحث الجنائي بمديريتي أمن الجيزة والدقهلية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تفيد بقيام بؤرتين إجراميتين تضمان خمسة عناصر إجرامية شديدة الخطورة بجلب مواد مخدرة وأسلحة نارية وذخائر غير مرخصة بقصد الاتجار.

وبناءً على ذلك، تم استهدافهم وفقًا للإجراءات القانونية، بمشاركة قطاع الأمن المركزي، إلا أن المتهمين بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، ما دفعها إلى التعامل معهم، وأسفر الاشتباك عن مصرع أربعة عناصر إجرامية شديدة الخطورة، كانوا مطلوبين على ذمة قضايا سابقة، ومحكومًا عليهم بالسجن المشدد والمؤبد في قضايا متنوعة، من بينها القتل، وحيازة سلاح ناري، والسرقة بالإكراه، والشروع في القتل، وقضايا مخدرات.

كما تم ضبط العنصر الأخير وبحوزتهم: كمية من المواد المخدرة المتنوعة (حشيش – بانجو)، و5 بنادق آلية، وعدد كبير من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.