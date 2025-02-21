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لعدم تركيب الملصق الإلكتروني.. سحب 1205 رخص قيادة في 24 ساعة

11:51 ص الجمعة 21 فبراير 2025

الملصق الإلكتروني

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كتب- علاء عمران:

سحبت الأجهزة الأمنية 1205 رخص قيادة على مستوى الجمهورية بسبب عدم تركيب الملصق الإلكتروني، وذلك بعد انتهاء المهلة المحددة في 30 مارس، حيث تم تفعيل لوائح المرور بحق المخالفين.

وتواصل وحدات المرور استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني، باعتباره خطوة أساسية نحو تطبيق منظومة مرورية إلكترونية متكاملة.

كما تتيح وزارة الداخلية خدمة إلكترونية لطلب تركيب الملصق وسداد الرسوم عبر بوابة مرور مصر، مع استمرار العمل بوحدات المرور حتى الخامسة مساءً لتسهيل الإجراءات.

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