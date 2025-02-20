إصابة 8 عمال في انقلاب سيارة ربع نقل أعلى الدائري

كتب - محمد شعبان:

أصيب 8 عمال في انقلاب سيارة ربع نقل أعلى الطريق الدائري اليوم الخميس.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بجوار سور مطار القاهرة الدولي.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اختلال عجلة القيادة بيد سائق سيارة ربع نقل وانقلابها بالطريق البطئ اتجاه مدينة السلام.

وأسفر عن الحادث إصابة 8 عمال نقلوا إلى مستشفى السلام للعلاج،وجنبت إدارة المرور حطام السيارة المنكوبة نهر الطريق.