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الأمن يكشف عمليات غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه في الشرقية

12:28 م الأربعاء 19 فبراير 2025

حملات امنية

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كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط أحد الأشخاص في محافظة الشرقية لقيامه بغسل أموال تقدر بـ100 مليون جنيه متحصلة من نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة.

وكشفت التحريات أن المتهم، الذي يمتلك سجلًا جنائيًا، حاول إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والأراضي والسيارات، لإضفاء الشرعية على ثروته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، فيما تواصل الجهات المختصة التحقيق في القضية.

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حملات امنية عمليات غسل أموال الشرقية
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