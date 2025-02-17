لترشيد الكهرباء.. تحرير 140 مخالفة لمحال لم تلتزم بقرار الغلق

كتب - علاء عمران:

شنت وزارة الداخلية حملة لضبط المحال غير الملتزمة بقرار الغلق، وتمكنت خلال 24 ساعة من تحرير 140 مخالفة بحق المخالفين، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء.

أسفرت جهود أجهزة الوزارة على مستوى الجمهورية عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وتم عرضهم على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء وضبط المخالفات.