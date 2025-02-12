انتحال صفة وسرقة بعملات أجنبية.. الامن يكشف تفاصيل تفتيش سيدة بالقوة على الدائري

كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات واقعة استيقاف سيدة أثناء قيادتها سيارتها على الطريق الدائري، حيث قام عدد من الأشخاص بتفتيشها والاستيلاء على مبلغ مالي بعملات أجنبية، مستخدمين أسلوب "انتحال الصفة".

وأسفرت التحريات عن تحديد هوية مرتكبي الجريمة، وهم أربعة أشخاص، حيث تمكنت الشرطة من ضبط ثلاثة منهم، وعُثر بحوزتهم على جزء من المبلغ المسروق، بينما يجري تكثيف الجهود لضبط المتهم الرابع.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين.