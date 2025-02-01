"أفشة ليس الأول".. حكم قضائي آخر ضد رجل الأعمال المتهم بالنصب على لاعب الأهلي

كتب - أحمد عادل

كشف المستشار أشرف عبد العزيز، محامي محمد مجدي "أفشة" لاعب النادي الأهلي، عن مفاجأة في الدعوى المقامة من موكله ضد أحد رجال الأعمال.

وأوضح عبد العزيز أن واقعة محمد مجدي "أفشة" ليست الأولى، إذ قضت محكمة الجنح في وقت سابق بحبس رجل الأعمال "ر. ح." غيابيًا لمدة 3 سنوات، مع كفالة 60 ألف جنيه، وذلك في اتهامه بتحرير شيك دون رصيد.

وكشفت أوراق القضية أن النيابة العامة نسبت إلى المتهم أنه، بدائرة قسم القاهرة الجديدة، أصدر شيكًا بنكيًا للمجني عليه دون أن يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب، وذلك وفقًا لما هو ثابت بالأوراق، وطالبت النيابة بمعاقبته طبقًا لأحكام المادة 124 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999.

كما وجهت النيابة العامة للمتهم "ر. ح." اتهامًا بإصدار الشيك محل الواقعة مع علمه بعدم وجود رصيد كافٍ وقابل للسحب، وطلبت معاقبته وفقًا لأحكام المادة 534/1 (فقرة أ) من قانون التجارة.