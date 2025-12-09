إعلان

سائق أجرة يمتنع عن تحميل الركاب في البحيرة.. وتحرك عاجل من الداخلية

كتب : علاء عمران

04:00 م 09/12/2025

المتهم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي تضمن قيام قائد سيارة أجرة بالامتناع عن تحميل الركاب من أحد المناطق بالبحيرة، مؤكدةً عدم ورود أي بلاغات بهذا الشأن.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، الثلاثاء، أنه بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة الظاهرة في المنشور، وهي "سارية التراخيص"، وكذلك قائدها (عاطل- مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور) الذي لا يحمل رخصة قيادة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ أيضا

جرمة تحت الرمال.. سر مكالمة أعادت فتح قضية قتل "سيف" بعد عام من دفنه وزواج زوجته بعشيقها
النتيجة الرسمية الكاملة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 في 13 محافظة | مستند
تفاصيل اصطدام سيارة نقل بمحطة الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ضبط سائق أجرة الامتناع عن تحميل الركاب البحيرة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

هل ترتفع أسعار كروت الشحن و"الفكة" الفترة المقبلة؟
نجيب ساويرس ينفي زيارته إلى تل أبيب: لم تحدث في حياتي
شاهد مجانا.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر والأردن في كأس العرب
حالة الطقس.. تقلبات جوية حادة: أمطار وكرات ثلج وتحذير لهذه الفئة