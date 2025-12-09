سائق أجرة يمتنع عن تحميل الركاب في البحيرة.. وتحرك عاجل من الداخلية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي تضمن قيام قائد سيارة أجرة بالامتناع عن تحميل الركاب من أحد المناطق بالبحيرة، مؤكدةً عدم ورود أي بلاغات بهذا الشأن.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، الثلاثاء، أنه بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة الظاهرة في المنشور، وهي "سارية التراخيص"، وكذلك قائدها (عاطل- مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور) الذي لا يحمل رخصة قيادة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

