الداخلية تضبط سيدة قادت عكس الاتجاه ودهست كلبًا في المعمورة

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات منشور مُرفق بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيادة سيدة سيارة ملاكي عكس الاتجاه، مما عرّض حياتها وحياة المواطنين للخطر، مع الزعم بتعمدها دهس كلب ضال بمنطقة المعمورة في الإسكندرية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه بالفحص تبين عدم ورود أي بلاغ في هذا الشأن، كما تم تحديد السيارة الظاهرة في الفيديو، وتبين أنها سارية التراخيص. وبضبط قائدة السيارة، وهي تحمل جنسية إحدى الدول ومقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية، أقرت بارتكاب الواقعة دون تعمد.

وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.