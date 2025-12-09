انقلاب سوزوكي بعد تصادم مع ملاكي أعلى كوبري الدقي

كتب- صابر المحلاوي:

شهد كوبري الدقي صباح اليوم حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى سوزوكي، مما أدى لانقلاب الأخيرة وسبب تباطؤ بسيط في المرور أعلى الكوبري.

تلقت غرفة عمليات مرور الجيزة، بلاغًا بالحادث، وانتقلت الخدمات إلى المكان فورًا. وتبين من المعاينة أن التصادم وقع بسبب اختلال مفاجئ في مسار إحدى السيارتين، وهو ما أدى لانقلاب السوزوكي في منتصف الكوبري.

جرى رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية بالتدريج، كما تم فحص قائدي السيارتين ونقل أي مصاب لتلقي العلاج، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ولا تزال الجهات المختصة تحقق في أسباب الحادث.

اقرأ أيضا

جرمة تحت الرمال.. سر مكالمة أعادت فتح قضية قتل "سيف" بعد عام من دفنه وزواج زوجته بعشيقها

النتيجة الرسمية الكاملة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 في 13 محافظة | مستند

تفاصيل اصطدام سيارة نقل بمحطة الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري