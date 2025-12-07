كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء علاء فتحي ملابسات منشور متداول تدعي خلاله سيدة بتعرض إحدى أقاربها للاختطاف من قبل مجهولين بمنطقة صفط اللبن ببولاق الدكرور.

الحقيقة الكاملة

بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى وجود خلافات بين الفتاة وأسرتها لفسخهم خطبتها من شخص فتركت على إثرها المنزل بتاريخ 2 ديسمبر الجاري وتوجهت برفقته لمحافظة الإسكندرية فى محاولة للضغط على أسرتها للموافقة على زواجهما.

باستدعائهما وسؤالهما أيدا ما سبق ونفيا تعرضها لواقعة اختطاف. وبسؤال القائمة على النشر (ابنة خالة الفتاة مقيمة بالقاهرة) قررت بأنه حال علم أهلية الفتاة بتغيبها وغلق هاتفها ظنوا تعرضها لواقعة خطف، فنشرت "البوست" بمواقع التواصل الاجتماعى دون التحقق من صحته.