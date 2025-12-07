إعلان

قرار جديد بشأن 257 طعنًا على نتيجة انتخابات النواب بالمرحلة الثانية

كتب : محمود الشوربجي

08:32 م 07/12/2025

انتخابات مجلس النواب

كتب- محمود الشوربجي:

قررت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، تأجيل 257 طعنًا على نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، لجلسة الأربعاء القادم.

كما قررت المحكمة، بعدم اختصاصها بنظر 40 طعنًا على نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، وإحالتهم إلى محكمة النقض.

وتلقت المحكمة خلال اليومين المخصصين لتلقي الطعون نحو 300 طعن جديد على نتائج المرحلة الثانية.

وتُعد الأحكام المرتقبة نهائية وباتّة وملزمة للهيئة الوطنية للانتخابات.

انتخابات مجلس النواب الإدارية العليا طعون الانتخابات

