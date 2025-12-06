أعلنت وزارة الداخلية، بدء العمل رسميًا بشهادة المخالفات المرورية الإلكترونية، كبديل كامل عن الشهادة الورقية، وذلك اعتبارًا من اليوم السبت 6 ديسمبر 2025، في خطوة تستهدف التحول الكامل لمنظومة "مرور بلا أوراق" وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الشرطية.

وبحسب بيان الوزارة، تأتي الشهادة الإلكترونية نتيجة تعاون مشترك بين وزارة الداخلية والنيابة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال ربط مباشر بين مركز معلومات الإدارة العامة لنظم معلومات المرور ومركز معلومات النيابة العامة.

الداخلية تطلق الشهادة الإلكترونية في كل المنافذ الجمركية

وتعمل المنظومة الجديدة على إصدار شهادة براءة الذمة من المخالفات المرورية بشكل إلكتروني فور سداد المواطن المخالفات عبر أي من القنوات الرقمية المتاحة، دون الحاجة لاستخراج شهادة ورقية كما كان معمولًا به في السابق.

وتسهم الخدمة الإلكترونية في منع التلاعب وتقليل زمن الإجراءات داخل وحدات التراخيص والمرور، والوحدات الإلكترونية والمتنقلة، إلى جانب تفعيلها عبر بوابة مرور مصر على موقع وزارة الداخلية، وكذلك استخدامها مباشرة في المنافذ الجمركية لتسهيل عبور المركبات دون تقديم أوراق.

وتؤكد الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة مستمرة لتطوير وتحديث الخدمات الجماهيرية، بما يضمن تيسير الإجراءات على المواطنين ورفع كفاءة الأداء الأمني، وبما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي الكامل في مختلف القطاعات.

اقرأ أيضا

جرمة تحت الرمال.. سر مكالمة أعادت فتح قضية قتل "سيف" بعد عام من دفنه وزواج زوجته بعشيقها

النتيجة الرسمية الكاملة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 في 13 محافظة | مستند

تفاصيل اصطدام سيارة نقل بمحطة الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري