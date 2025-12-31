تأجيل محاكمة 4 متهمين بقضية خلية حدائق القبة لـ21 فبراير

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 4 متهمين في القضية رقم 283 لسنة 2025 جنايات حدائق القبة، لجلسة 21 فبراير لحضور المتهمين وللمرافعة.

وأشار أمر الإحالة إلى أنه في الفترة من عام 2015 وحتى 4 مايو 2020، تولى المتهم الأول قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنعت مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

ووجهت للمتهم حيازة سلاح ناري غير مشحن، وحيازة طلقات نارية، بينما وُجه للمتهمين من الثاني وحتى الرابع الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين من الأول وحتى الأخير اشتركوا في غرض جنائي يتمثل في ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب، واستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي بغرض تبادل معلومات متعلقة بالإرهاب.

