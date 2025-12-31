رفعت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية درجة الاستعداد القصوى لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية لعام 2026، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

يأتي ذلك في إطار الاستراتيجية الأمنية الشاملة التي تنتهجها وزارة الداخلية، والتي تأتي على رأس أولوياتها تأمين الاحتفالات والمناسبات الوطنية.

وكشف مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأربعاء، ملامح خطة الوزارة لتأمين الاحتفالات وتوفير المناخ الآمن للمواطنين، والتصدي لأي محاولات من شأنها تعكير صفو الاحتفالات.

وأوضح المصدر أن الخطة تتضمن تكثيف التواجد الأمني بمحيط المنشآت المهمة والحيوية، ودور العبادة، والمقاصد السياحية، فضلًا عن تسيير دوريات أمنية على مدار الساعة بمحيط تلك المنشآت، لمواجهة أي خروج على الأمن العام.

وأضاف أن الخطة تشمل تأمين الطرق والمحاور والميادين الرئيسية، من خلال نشر الخدمات والأقوال المرورية، والاستعانة بالمركبات والمعدات الشرطية الحديثة، وسيارات الإغاثة المرورية المدعمة بأحدث الأنظمة الأمنية، وربطها بغرف العمليات على مستوى الجمهورية، للتعامل السريع مع حالات الطوارئ.

وأكد المصدر أنه جرى انتقاء أفضل العناصر الشرطية المدربة للتعامل مع مختلف المواقف والطوارئ، ومن بينها عناصر الشرطة النسائية، والدفع بها في أماكن تجمعات المواطنين، ومناطق الاحتفالات، والحدائق العامة، والرحلات النيلية، ووسائل النقل العام، للحفاظ على الأمن والنظام.

وشدد على أنه تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية، تم تكليف مديري الأمن والمستويات الإشرافية بالتواجد الميداني لمتابعة تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة، والتأكد من الجاهزية التامة للقوات، واتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة الأمنية، مع الاهتمام بالمظهر الانضباطي لكافة العناصر المشاركة في عمليات التأمين، ومراعاة البعد الإنساني في التعامل مع المواطنين.

وفي سياق متصل، عقد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية اجتماعًا، أمس، مع عدد من مساعديه والقيادات الأمنية بمواقعها عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لبحث استراتيجية العمل الأمني خلال المرحلة الحالية، واستعراض محاور الخطط الأمنية، بالتزامن مع بدء العام الميلادي الجديد وأعياد الإخوة المسيحيين.

وأعرب وزير الداخلية، خلال الاجتماع، عن تقديره للجهود التي يبذلها رجال الشرطة، والتي أسفرت عن تحقيق العديد من النجاحات في مختلف مجالات العمل الأمني، مؤكدًا أن حالة الاستقرار الأمني التي تنعم بها البلاد هي نتاج سنوات من العمل الجاد والمضني، الذي أثبت خلاله رجال الشرطة قدرتهم على مواجهة التحديات، بما يعزز استمرار مصر واحةً للأمن والاستقرار.

