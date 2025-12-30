إعلان

الجنايات تصدر حكمها بعد قليل على 9 متهمين في "خلية شبكة العملة"

كتب : صابر المحلاوي

10:49 ص 30/12/2025

المستشار وجدي عبد المنعم

تصدر الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمحكمة بدر، اليوم الثلاثاء، حكمها على 9 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية شبكة العملة»، والمتهمين بالإضرار بالاقتصاد القومي.

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح، وضياء عامر.

ويواجه المتهمون في القضية رقم 13402 لسنة 2024 جنايات التجمع، اتهامات بارتكاب جرائم الإضرار بالأموال والموارد الاقتصادية، والإضرار بالنظام المالي والمصرفي، وذلك خلال الفترة من مطلع عام 2022 وحتى 16 يناير 2023، بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة وعدد من المحافظات الأخرى.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين قاموا بشراء العملات الأجنبية من المصريين العاملين بالخارج، وتسليم ذويهم المقابل بالعملة المحلية داخل البلاد، بما أدى إلى الإضرار بالاقتصاد القومي.

