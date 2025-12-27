الداخلية: ضبط 108 آلاف مخالفة مرورية و38 حالة تعاط للمخدرات

كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية على كافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة الماضية، من ضبط 108396 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف العشوائي، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما جرى فحص 1214 سائقًا، وتبين إيجابية 38 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

وفي السياق ذاته، واصلت الوزارة حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، وأسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط 602 مخالفة مرورية متنوعة، شملت مخالفات تحميل ركاب، وشروط التراخيص، والأمن والمتانة.

كما تم فحص 88 سائقًا، وتبين إيجابية 4 حالات لتعاطي المواد المخدرة، وضبط 8 محكوم عليهم بإجمالي 12 حكمًا قضائيًا، بالإضافة إلى التحفظ على مركبة لمخالفتها قوانين المرور.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

