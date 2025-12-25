إعلان

السيطرة على حريق محل اكسسوارت هواتف محمولة بالموسكي

كتب : محمود الشوربجي

11:58 ص 25/12/2025

حريق محل ارشيفية

تمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة على حريق داخل محل اكسسوارات هواتف محمولة في منطقة الموسكي دون وقوع أي إصابات.

وتلقت غرفة العمليات بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل محل في شارع العطار بمنطقة الموسكي، وبناء على تعليمات مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان.

بالانتقال والوصول تبين نشوب حريق بمحل بالكامل على مساحة 13 متر تقريباً، وكذا عدد 2 سندرة على مساحة 5 أمتار تقريباً، مستغلين بالكامل لبيع إكسسوارات هواتف محمولة.

وتمت عملية الإخماد بالكامل مع عدم وجود مصابين أو محتجزين وتم الإطفاء بمعرفة القوات، ومنع امتداد النيران لباقي المحلات المجاورة، وجار التبريد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

حريق محل حريق محل اكسسوارت هواتف الموسكي

