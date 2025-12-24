إعلان

ضبط عامل اعتدى على ممرض بسلاح أبيض بكفر الشيخ

كتب : مصراوي

07:29 م 24/12/2025

المتهم

كشفت التحريات ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن اعتداء عامل بالضرب على ممرض بسلاح أبيض وإصابته بكفر الشيخ.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 17 نوفمبر الماضي تبلغ لمركز شرطة البرلس من ممرض بتضرره من عامل تعدى عليه بالسب والضرب باستخدام سلاح أبيض مما أدى إلى إصابته بجروح متفرقة خلال مشاجرة بينهما لخلافات حول أولوية المرور حال سيرهما بأحد الشوارع بدائرة المركز.

أمكن ضبط مرتكب الواقعة والأداة المستخدمة فى التعدي، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق .

