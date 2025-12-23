أثار مقطع فيديو وصور خادشة للحياء منسوبة إلى الفنانة هيفاء وهبي، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفعها إلى تقديم بلاغ رسمي إلى النائب العام ضد ناشري تلك المقاطع.

بداية الواقعة في منتصف ديسمبر الجاري، عندما انتشرت سريعًا مقاطع فيديو وصور تروج لظهور هيفاء وهبي في مواقف خادشة، ما جعل اسمها يتصدر التريند عبر منصات التواصل الاجتماعي.

بلاغ ضد مروجي الفيديوهات

الأمر دفع محامي "هيفاء وهبي" شريف حافظ، إلى تقديم بلاغًا للنائب العام ضد عدد من الحسابات والجروبات على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تيليجرام" و"تيك توك"، والتي قامت بإنشاء وتداول الصور ومقاطع الفيديو والتي نسبت زورًا إلى موكلته -وفق البلاغ-.

وأوضح البلاغ أن محامي هيفاء وهبي عرض تلك الصور والفيديوهات على مكتب استشاري متخصص في التقنيات الفنية، والذي انتهى في تقريره إلى أن جميع المواد المتداولة مصطنعة بالكامل باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي، تمهيدًا لتقديم هذا التقرير إلى الجهات الشرطية والقضائية المختصة.

وطالب شريف حافظ في بلاغه بعرض جميع الروابط (اللينكات) وما تتضمنه من صور ومقاطع فيديو على مباحث الإنترنت، إدارة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، لفحصها والوصول إلى القائمين على اصطناعها والمسؤولين عن تلك الحسابات والجروبات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

تفريغ المقاطع وفحص الروابط

من جانبها كلفت جهات التحقيق الأجهزة الأمنية المختصة، بتفريغ مقاطع الفيديو منسوبة للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، وتتبع مصدرها.

كما كلفت بفحص الروابط الإلكترونية المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار التحقيقات الجارية في البلاغ المقدم إلى مكتب النائب العام.

بالإضافة إلى عرض الروابط الإلكترونية محل البلاغ على مباحث الإنترنت وتحديد القائمين على اصطناع المحتوى.

اقرأ أيضًا:

أسماء ضحايا عقار إمبابة المنكوب

الجنايات تؤيد إعدام "لص بولاق": قتل جارته وسرق فلوسها