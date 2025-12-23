إعلان

جثة و4 حالات اختناق في حريق شقة بالهرم

كتب : محمد شعبان

06:54 م 23/12/2025

حريق شقة - أرشيفية

بلاغ مفاجئ بدد هدوء شارع زكريا خطاب بالهرم، لحظات عادية تحوله إلى مشهد مأساوي سجل حالات اختناق وجثة في نفس المكان.

مأمور قسم الهرم بمديرية أمن الجيزة تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بشارع زكريا خطاب المتفرع من شارع اللبيني.

رجال الدفاع المدني انتقلوا إلى محل البلاغ وتبين نشوب حريق داخل شقة سكنية مما أسفر عن 4 حالات اختناق نقلوا إلى مستشفى الهرم، فيما عُثر على جثة بموقع الحادث.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الواقعة.

حريق جثة اختناق الهرم

